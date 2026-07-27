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В Иране заявили, что не оставят удар Украины по своему судну без ответа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что за любое действие против Тегерана придется платить и украинский удар по иранскому торговому судну не останется без ответа.

"За любое нападение на Иран всегда приходится расплачиваться, и это остается актуальным и сегодня", - написал Азизи в соцсети X.

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Он отметил, что "США и Израиль это хорошо понимают".

"Украина, возможно, тоже скоро поймет, что Иран не оставляет действия против него без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает увеличиваться! " - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море "не может остаться без ответа".

"Зеленский напал на иранское коммерческое судно, убив моряка. Вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну", - написал Аракчи в соцсети X.

Он добавил, что это "не может остаться без ответа".

МИД Ирана сообщил, что рано утром в субботу украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели.

Иран Украина
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