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Нетаньяху уведомил кабмин Израиля, что Штаты настаивают на выводе ЦАХАЛ из Газы, Сирии и Ливана

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал министров своего кабинета о том, что США настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа, сообщает Channel 13 со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника телеканала, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Армия обороны Израиля осуществила "серию отводов" на трех фронтах, однако не уточняет, идет ли речь о полном или частичном выводе войск.

При этом отмечается, что Нетаньяху выразил несогласие с этим и заявил своим министрам, что намерен сопротивляться.

"Я скажу им нет", - цитирует телеканал заявление израильского премьера.

Хроника 28 февраля – 27 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа Сирия Ливан войска
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