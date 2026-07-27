Сестра Ким Чен Ына заявила о постоянном обновлении ядерного арсенала КНДР

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Заведующая общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон в понедельник осудила региональные призывы к денуклеаризации и подтвердила, что ядерный арсенал КНДР будет постоянно обновляться.

"Кто что бы ни говорил, окончательны и необратимы статус и значение существования КНДР как ответственного ядерного государства, которое обеспечивает паритет сил и гарантирует геополитическую безопасность на Корейском полуострове и за его пределами", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.

Сестра северокорейского лидера отметила, что "геополитический кризис, создаваемый из-за США и их сателлитов" показывает важность обеспечения безопасности государства, а "ядерные силы сдерживания являются надежным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией для защиты государственной власти".

"Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться", - заявила Ким Ё Чжон.

Она добавила, что совместное заявление, опубликованное в субботу после ежегодной встречи министров иностранных дел регионального форума АСЕАН в Маниле, в котором они подтвердили свою приверженность "полной денуклеаризации" Северной Кореи, искажает суть обстановки на Корейском полуострове.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что идея "денуклеаризации КНДР" потеряла свой смысл.