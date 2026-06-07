Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в Стамбуле 8 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится 8 июня в Стамбуле, сообщил в воскресенье турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Турции.

"Министры обсудят текущее состояние сотрудничества между тремя странами и обсудят направления совместной деятельности на предстоящий период", - отмечает телеканал.

Основными темами переговоров станут региональные процессы, вопросы внешней политики и сотрудничества на Южном Кавказе, транспорт, укрепление региональных транзитных сетей, энергетическая безопасность, а также углубление торгово-экономического взаимодействия.

Особое внимание будет уделено развитию региональных транспортных проектов на Среднем коридоре, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, а также расширению логистических сетей и транспортных возможностей.