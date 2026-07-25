Из-за природных пожаров в районе Мадрида эвакуированы 70 тыс. человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - До 70 тыс. возросло количество эвакуированных из-за природных пожаров в испанских автономных сообществах Мадрид и Кастилия и Леон, лишь в субботу распоряжения об эвакуации получили 30 тыс. человек, сообщает агентство EFE.

Эвакуация затронула жителей девяти городов, расположенных в долине реки Тьетар, которая протекает по территориям обоих автономных сообществ.

По словам представителей властей в Мадриде, распространение огня в долине реки Тьетар крайне интенсивное, и первостепенной задачей сейчас является безопасная эвакуация ради спасения жизней людей.

Накануне в связи с природными пожарами чрезвычайное положение национального уровня было введено в испанском автономном сообществе Мадрид и соседней с ним провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон).

Эту меру власти назвали беспрецедентной, поскольку впервые в истории она применена в случае природного пожара. Ранее чрезвычайные положения национального уровня вводили в Испании только в случае массового отключения электроэнергии.