Во Франции превышен антирекорд по лесным пожарам

Обстановка в Леж-Кап-Ферре Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары во Франции опустошили в 2026 году 69 тыс. 473 га, превысив самый крупный из зарегистрированных ранее показателей 2022 года, когда от огня пострадали 66 тыс. 300 га, сообщают в субботу французские СМИ.

Они ссылаются на данные, определенные спутниками Европейской информационной системы по пожарам (European Forest Fire Information System, EFFIS). Июль 2026 года стал месяцем наиболее опустошительных пожаров в стране за период наблюдений с 2006 года.

В то же время в публикациях отмечается, что в настоящий момент неконтролируемые пожары продолжаются в департаментах Жиронда и Ланды. В Жиронде уже сгорело более 30 тыс. га., 167 тыс. человек эвакуированы. Сложная ситуация в департаменте Вар, где также продолжаются пожары. Там к борьбе с огнем привлечены 1 тыс. 500 пожарных, пять вертолетов и 291 единица наземной техники.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, со своей стороны, объявил в субботу о сгоревших 98 тыс. га.

Разница в цифрах главы МВД и EFFIS объясняется методами подсчета: во Франции учитывают общую площадь, пройденную огнем, включая уцелевшие участки внутри периметра, тогда как Европейская информационная система по пожарам принимает во внимание только выгоревшую территорию и фиксирует исключительно фактическое уничтожение растительности по снимкам. МВД опирается на отчеты пожарных на местах в реальном времени.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон дал указание армии мобилизоваться в связи с масштабными пожарами в стране для максимального усиления гражданской безопасности. Днем ранее он обратился в Европейскую комиссию с запросом об активации для Франции механизма гражданской защиты ЕС.