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СМИ сообщили о задержании шпионки в верховном главнокомандовании НАТО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Бельгии в штабе верховного главнокомандования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) 24 июля задержана стажерка по подозрению в шпионаже, передает в субботу RTBF.

Гражданку Канады китайского происхождения подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и в участии в преступной организации, сообщила в субботу бельгийская федеральная прокуратура.

По ее данным, именно службы безопасности SHAPE, расположенного близ города Монс, обратили внимание на подозреваемую и сообщили об этом в Главное управление разведки и безопасности (SGRS) Бельгии.

Федеральная прокуратура, в юрисдикцию которой входят дела о шпионаже, была немедленно уведомлена и поручила расследование Федеральной судебной полиции города Шарлеруа. Было возбуждено дело по обвинению в шпионаже и участии в преступной организации.

Полиция провела в четверг обыски в доме подозреваемой и на ее рабочем месте в SHAPE. На следующий день судебный следователь принял решение о выдаче ордера на арест подозреваемой.

Телеканал сообщает, что расследование продолжается, поэтому прокуратура заявила, что в интересах следствия на данный момент дополнительная информация разглашаться не будет.

Бельгия НАТО SHAPE
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СМИ сообщили о задержании шпионки в верховном главнокомандовании НАТО

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