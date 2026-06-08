Силы ЦАХАЛ перехватили баллистическую ракету, запущенную по Израилю хуситами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", сообщений о раненых в результате ракетного обстрела со стороны хуситов не поступало.

Тем временем в ЦАХАЛ заявили, что армия "остается в состоянии повышенной готовности и готов продолжать операции на всех фронтах против любого, кто угрожает Государству Израиль".

По его данным, начальник Генштаба и военачальники в настоящее время следят за ударами ЦАХАЛ по Ирану и проводят постоянную оценку ситуации.