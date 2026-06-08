В Израиле заявили о полной готовности к наступательным и оборонительным операциям

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля находится в полной готовности к проведению как наступательных, так оборонительных действий против Ирана, заявил начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

"ЦАХАЛ остается в состоянии повышенной готовности и готов продолжать операции на всех фронтах против любого, кто угрожает государству Израиль", - заявил он.

По данным военного ведомства, начальник генштаба и израильские военачальники в настоящее время следят за ударами по Ирану.

Замир и другие должностные лица "в течение последних нескольких часов проводят постоянную оценку ситуации", отметили в ЦАХАЛ.

Накануне вечером Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Все они были перехвачены системой ПВО, сообщили израильские военные.