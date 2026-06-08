ЦАХАЛ зафиксировал пуски иранских баллистических ракет
В Израиле звучат сирены воздушной тревоги
В миреВ Израиле заявили о полной готовности к наступательным и оборонительным операциямЧитать подробнее
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные зафиксировали пуски иранских баллистических ракет, сообщает ЦАХАЛ.
По сообщению местных СМИ, на территории страны звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной по Израилю йеменскими хуситами.