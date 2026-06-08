Поиск

ЦАХАЛ зафиксировал пуски иранских баллистических ракет

В Израиле звучат сирены воздушной тревоги

В миреВ Израиле заявили о полной готовности к наступательным и оборонительным операциямЧитать подробнее

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные зафиксировали пуски иранских баллистических ракет, сообщает ЦАХАЛ.

По сообщению местных СМИ, на территории страны звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной по Израилю йеменскими хуситами.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль ЦАХАЛ Иран ракеты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июня

Партия Пашиняна на выборах в Армении набирает чуть более 50% после подсчета 90% голосов

 Партия Пашиняна на выборах в Армении набирает чуть более 50% после подсчета 90% голосов

Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в КНДР

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Домодедово работает по согласованию

 Домодедово работает по согласованию

КСИР подтвердил, что Израиль атаковал цели в Иране ракетами воздушного базирования

КСИР атаковал базы курдов в Ираке

Израиль нанес авиаудары по Ирану

Несколько ракет нарушили воздушное пространство Иордании

Партия Пашиняна набирает 51% на выборах в парламент после подсчета половины голосов

 Партия Пашиняна набирает 51% на выборах в парламент после подсчета половины голосов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2520 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9797 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов