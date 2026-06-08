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Пашинян заявил, что его партия будет иметь большинство в новом парламенте Армении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Партия "Гражданский договор" будет иметь большинство в новом парламенте, заявил глава партии, премьер Армении Никол Пашинян.

"В результате выборов 7 июня партия "Гражданский договор" будет иметь большинство в парламенте, а также сформирует правительство", - сказал Пашинян в парламенте в понедельник.

Как сообщил ранее ЦИК со ссылкой на предварительные данные, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 49,81% по результатам подсчета 100% голосов избирателей.

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна 23,29%. На третьем месте блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%. За партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" проголосовали 4%.

Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов.

Никол Пашинян Гражданский договор Армения
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