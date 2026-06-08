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КСИР заявил о ракетных ударах по двум крупным израильским авиабазам

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес ракетные удары по израильским стратегическим авиабазам Неватим и Тель-Ноф в ответ на атаку, осуществленную Израилем в понедельник, передает агентство IRNA.

"Операция была проведена в ответ на ракетные удары сионистского режима (...) по нескольким радиолокационным станциям в трех разных районах Ирана", - говорится в заявлении КСИР.

Между тем ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ее средства противовоздушной обороны сбили все запущенные Ираном по Израилю баллистические ракеты.

Иранские СМИ отмечают, что самолеты ВВС Израиля в понедельник применили ракеты воздушного базирования против 15 объектов на территории Ирана.

По данным иранского телеканала PressTV, в ряде городов Ирана, включая столицу, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.

Армия обороны Израиля сообщила, в частности, о нанесении авиаударов по иранскому нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр на юго-западе страны.

Телеканал Аl Jazeera называет одной из целей израильской атаки склад беспилотников в Тегеране.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Израиль
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