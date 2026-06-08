Израильские истребители нанесли массированные удары по позициям иранских ПВО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Израиля в понедельник нанесли массированные авиационные удары по позициям иранских сил ПВО, сообщает ЦАХАЛ.

По данным военных, десятки истребителей ВВС Израиля совершили "масштабную" операцию, атаковав "стратегические системы обороны" Ирана.

Как указывает Армия обороны Израиля, были нанесены удары по "недавно развернутым во многих районах Ирана системам в рамках усилий режима по восстановлению своих возможностей обнаружения и обороны, которые были ослаблены во время военной операции "Рычащий лев".

"Удар привел к уничтожению этих систем", - подчеркнул ЦАХАЛ.