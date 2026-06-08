ЦАХАЛ нанес удары по нефтехимическим объектам в Иране

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о нанесении в понедельник авиаударов по иранскому нефтехимическому комплексу на юго-западе страны.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что ВВС Израиля нанесли удары по "нескольким целям" нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр.

Ранее военное ведомство сообщило, что Израиль в понедельник нанес авиационные удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана.

По данным иранского телеканала PressTV, в ряде городов Ирана, включая столицу, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.