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Хуситы объявили о запрете движения израильских судов в Красном море

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что вводят запрет на прохождение связанных с Израилем судов в Красном море.

"Мы вводим полный и всеобъемлющий запрет на израильское морское судоходство в Красном море и считаем все передвижения врага законными военными целями для наших вооруженных сил с момента публикации настоящего заявления", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале военного спикера движения хуситов Яхьи Сари.

В сообщении отмечается, что движение хуситов будет "отвечать на эскалацию эскалацией, и военные операции будут усиливаться в соответствии с развитием обстановки на местах, ходом битвы и во взаимодействии с осью сопротивления".

В публикации подтверждается, что "вооруженные силы Йемена нанесли ракетный залп по чувствительным объектам израильтян в районе Яффы".

"Мы подтверждаем право нашего народа противостоять американо-израильской агрессии", - подчеркивается в сообщении.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен Израиль Красное море
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