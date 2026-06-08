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Израиль пообещал жесткий ответ на атаки со стороны Ливана и Ирана

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Израиль намерен жестко ответить в случае нанесения ударов по стране со стороны Ливана и Ирана, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"Любой выстрел со стороны Ирана получит мощный ответ. Любой обстрел из Ливана получит удар по Дахии (район в столице этой страны Бейруте - ИФ)", - написал он в понедельник в своем телеграм-канале.

Ранее The Times of Israel сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник засекла еще одну волну баллистических ракет, выпущенных из Ирана в сторону Израиля.

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Вскоре после этого сирены воздушной тревоги зазвучали на севере Израиля и на Голанских высотах. Также иранские ракеты нацелены на центральные районы Израиля.

В воскресенье Иран провел серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению ЦАХАЛ, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны.

В ЦАХАЛ, в свою очередь, сообщили, что Израиль в понедельник нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин ранее заявил, что Израиль усилит удары по "Хезболле" в Ливане в ответ на осуществленный в воскресенье ракетный обстрел со стороны Ирана. По его словам, начальник Генштаба Эяль Замир "проводит оценку ситуации с генеральным штабом и утверждает планы продолжения операций".

"Мы нанесли удар по Дахии после непрекращающихся атак "Хезболлы" на населенные пункты на севере Израиля", - сказал Дефрин.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Ливан ЦАХАЛ Хезболла Дахия
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