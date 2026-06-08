Иран в ответ на удары Израиля по нефтехимическим объектам атаковал аналогичную цель в Хайфе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) в понедельник заявили, что после израильских ударов по объекту иранской нефтехимической промышленности военные Ирана в ответ осуществили атаку на аналогичный завод в Хайфе.

"Бойцы ВВС КСИР в ответ на агрессию американского сионистского врага против одного из нефтехимических предприятий несколько минут назад нанесли ракетный удар по аналогичному предприятию в Хайфе", - цитирует "Тасним" заявление КСИР.

В Корпусе предупредили, что последствия атак Израиля на нефтяные объекты в итоге затронут всю энергетику региона и повлияют на мировую экономику, причем вина за происходящее ляжет на США.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об авиаударах по нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана.