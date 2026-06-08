Иран при атаках на его энергетику готов ударить по связанным с США и Израилем аналогичным целям

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Иран в случае ударов по своей энергетической инфраструктуре будет атаковать на Ближнем Востоке все подобные объекты, связанные с США, Израилем и их союзниками, сообщает в понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на военный источник.

"В случае продолжения атак на энергетическую инфраструктуру все нефтегазовые объекты, связанные с Израилем, США и их союзниками, включая региональные энергетические объекты, станут целью вооруженных сил Ирана", - пишет агентство.

Собеседник агентства уточнил, что потенциальными целями Ирана являются нефтяные и энергетические компании в регионе, имеющие американских или израильских акционеров.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об авиаударах по нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана. Затем в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что в ответ осуществили атаку против нефтехимического завода в Хайфе.