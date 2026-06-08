БПЛА сбит в воздушном пространстве Латвии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Истребитель НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии, сообщил в понедельник телеканал LSM со ссылкой на Вооруженные силы республики.

Как передаёт телеканал, беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сбил истребитель из Франции.

В понедельник утром в Алуксненском, Лудзенском, Резекненском и Балвском регионах Латвии было выпущено предупреждение о возможной воздушной угрозе.

LSM сообщил, что, согласно предварительным данным, угрозу вызвал возможный иностранный беспилотник или другой БПЛА у восточной границы Латвии.