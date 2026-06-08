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Трамп призвал Израиль и Иран прекратить боевые действия

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Израилю и Ирану нужно незамедлительно остановить обмен ударами.

"Израиль и Иран должны немедленно прекратить огонь", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В свою очередь Трамп заявлял, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. Трамп отмечал, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Тегераном.

Однако в понедельник стало известно, что Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана; иранские военные со своей стороны вели обстрел Израиля баллистическими ракетами.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Израиль Иран США
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