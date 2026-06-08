"Росатом" сообщил, что МАГАТЭ дало гарантии безопасности по ситуации на ЗАЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" получил в субботу подтверждение гарантий безопасности МАГАТЭ по режиму тишины на ЗАЭС, начались работы по подготовке к ремонту внешней линии "Днепровская", сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"В пятницу начался режим тишины, начался с нарушений с украинской стороны. Мы срочно провели консультации с МАГАТЭ, и получили с утра в субботу подтверждение гарантий МАГАТЭ, это было отработано Минобороны в частности. И уже, начиная с субботы, продолжались работы по подготовке к ремонту линии "Днепровская", - сказал Лихачев журналистам в понедельник.

Глава "Росатома" отметил, что все выходные удары продолжались.

"Может быть, ударов стало меньше, но жизнь от этого легче не становится. (...) Энергодар постоянно испытывает сложности с электроснабжением и с водоснабжением", - сказал Лихачев.

Однако, по его словам, суббота и воскресенье прошли штатно.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена еще с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи, а об отключении линии "Ферросплавная-1" стало известно поздно вечером в пятницу.

Утром в пятницу в МАГАТЭ заявили, что вступил в силу режим прекращения огня, организованный при посредничестве агентства, для проведения ремонтных работ на ЛЭП "Днепровская". По данным МАГАТЭ, работы займут несколько дней.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").