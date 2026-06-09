ВСУ атаковали гражданские объекты в Энергодаре с помощью дронов
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Энергодара (Запорожская область) с помощью БПЛА, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов во вторник.
"Начиная с 6:26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА", - написал Пухов в своем канале в Max.
По его словам, под удар попали магазин, кафе и генераторы, обеспечивающие электроэнергией медсанчасть. Обошлось без пострадавших.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.
В предыдущие двое суток в городе в результате атак ВСУ пострадали четыре человека.