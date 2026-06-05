ВСУ нарушили режим тишины у ЗАЭС, атаковав военных

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВСУ нарушили режим тишины, введенный для ремонта ЛЭП 750 кВ "Днепровская" Запорожской АЭС, сообщили представители станции в пятницу.

"Сегодня в 13:15 (по московскому времени - ИФ) при проведении инженерных работ в рамках "режима тишины", согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования министерства обороны Российской Федерации", - говорится в канале ЗАЭС в Max.

По словам представителей ЗАЭС, ранены пять военных. Им оказывают медицинскую помощь.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для восстановления ЛЭП.

"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ от 4 июня 2026 года", - подчеркнули на станции.

Утром в пятницу в МАГАТЭ заявили, что вступил в силу режим прекращения огня, организованный при посредничестве агентства, для проведения ремонтных работ на ЛЭП "Днепровская". По данным МАГАТЭ, работы займут несколько дней.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. Станция также несколько раз за последнее время кратковременно теряла внешнее электроснабжение и обеспечивала свои нужды за счет дизельных генераторов.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").