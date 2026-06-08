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Фестиваль российского кино впервые пройдет в Марокко

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Марокко впервые пройдет Фестиваль российского кино, зрителям в период с 18 по 21 июня представят семь картин, сообщила пресс-служба "Роскино".

"С гордостью сообщаем, что в этом году "Роскино" впервые представит отечественные фильмы на Фестивале российского кино в Марокко. Мы уверены, что зрители по достоинству оценят наши картины, ведь каждая лента, которую мы покажем в Рабате, отличается искренностью, неповторимостью и высоким профессионализмом. Уверены, что наш кинематограф найдет отклик в сердцах марокканской аудитории", - сказала генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова, слова которой привели в пресс-службе.

Фестиваль пройдет в столице Марокко с 18 по 21 июня. Лентой, которая откроет мероприятие, станет экранизация бестселлера Евгения Водолазкина "Авиатор". Сюжет повествует о том, как Иннокентий Платонов, пытаясь найти место в новой реальности, по крупицам восстанавливает историю своей жизни. В программу показов вошли еще шесть кинолент: "Август" - военная драма о подвиге контрразведки СМЕРШ по роману Владимира Богомолова, "Доктор Динозавров" - анимационный фильм о путешествии семьи в мезозой, "Красный шёлк" - российско-китайский шпионский проект о перевозке секретных документов по Транссибирской магистрали в 1927 году. Также в программу вошли "Левша" - научно-фантастический детектив, по сюжету которого в императорском дворце находят загадочное устройство - механическую блоху, и "Человек, который смеётся" - комедия о звезде боевиков с невозмутимым выражением лица, который из-за травмы выражает любые эмоции неконтролируемым смехом, и "Яга на нашу голову" - семейный фильм о том, как у мальчика появляется няня-волшебница.

В пресс-службе "Роскино" отметили, что фестиваль станет важным шагом в укреплении гуманитарных связей между Россией и Марокко, способствуя обмену культурным разнообразием стран. Это событие откроет новые перспективы сотрудничества в области киноиндустрии, а также позволит зрителям насладиться уникальными фильмами, отражающими богатство и глубину российского киноискусства.

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