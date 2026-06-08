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Учения добровольческих сил Литвы начались близ границы с Калининградской областью

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Учения Добровольческих сил охраны края (KASP) проходят в регионе Литвы близ Сувалкского коридора и Калининградской области РФ, сообщила в понедельник пресс-служба литовского Минобороны.

"Военнослужащие будут отрабатывать действия в реальных условиях. В ходе учений будет оцениваться способность штаба и подразделений планировать и проводить операции, координировать действия и взаимодействовать с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и союзниками по НАТО. Вместе с военнослужащими в учениях примут участие члены Союза литовских стрелков", - говорится в сообщении.

"Одна из целей учений - укрепление взаимодействия между военнослужащими и гражданским обществом, повышение доверия населения к литовским солдатам и союзникам по НАТО, а также развитие у военнослужащих навыков выполнения задач в гражданской среде. В ходе учений будет налажено сотрудничество с государственными и муниципальными учреждениями, неправительственными организациями и представителями частного сектора", - добавили в пресс-службе.

Значительная часть задач будет выполняться на гражданских территориях, в светлое и темное время суток.

Учения Tvirtas skydas 2 ("Прочный щит 2") будут проходить с 8 по 14 июня.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Евросоюза.

Литва Калининградская область
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