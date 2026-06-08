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Тегеран ставит целью окончание конфликта, а не нормализацию отношений с США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Целью Ирана на переговорах является завершение вооруженного конфликта и стабильность на Ближнем Востоке, а не нормализация отношений с США, - заявил в понедельник спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Наша цель - это завершить войну и достигнуть долгоиграющей безопасности в регионе, а не нормализация отношений с США, у нас нет доверия к другой стороне", - приводит его слова агентство "Тасним".

Главный иранский переговорщик также отметил, что недавние удары Ирана по Израилю стали ответом на нарушение перемирия со стороны США, в частности, на морскую блокаду и нарушение перемирия в Ливане Израилем.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Мохаммад Багер Галибаф
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