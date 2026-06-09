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Трамп считает, что Израиль не будет возобновлять удары по Ирану

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предполагает, что Израиль не станет снова наносить удары по Ирану.

"Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо. Иран делает то, что должен делать, я не думаю, что это произойдет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста Sky News.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что Трамп в ходе недавнего разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил собеседника о том, что тот может лишиться военной поддержки США в случае начала нового конфликта с Ираном.

Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор в воскресенье вечером после иранского ракетного обстрела территории Израиля. Президент США, как сообщалось, убеждал премьера Израиля воздержаться от ответных ударов.

Хроника 28 февраля – 09 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль Дональд Трамп
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