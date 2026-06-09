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Премьеры стран Северной Европы и Балтии соберутся в Таллинне

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Встреча премьеров восьми стран Северной Европы и Балтии (NB8) пройдет во вторник в Таллине, стороны обсудят, в частности, вопросы экономики, безопасности и поддержки Украины, сообщает правительство Эстонии.

Эстония в этом году председательствует в формате сотрудничества NB8, встречу проведет премьер Эстонии Кристен Михал. На ней также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы обсудим, как укрепить обороноспособность Украины, усилить давление на Россию и сделать Европу в целом более безопасной", - сказал Михал. Он назвал помощь Украине - одной из главных целей эстонского председательства, отметив, что "общая поддержка стран NB8 превышает 42 млрд евро, что является крупнейшим в мире вкладом на душу населения".

Премьеры NB8 обсудят также вопросы конкурентоспособности, развития искусственного интеллекта и региональной безопасности.

Как ожидается, будет принято совместное заявление NB8 и декларация об углублении оборонного сотрудничества между NB8 и Украиной.

Планируются также двусторонние встречи президента и премьера Эстонии с Зеленским.

В конце саммита состоится совместная пресс-конференция.

Таллин Эстония Украина
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