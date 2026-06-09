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Израильские военные сбили беспилотник, запущенный йеменскими хуситами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Израильские средства ПВО уничтожили запущенный йеменскими хуситами беспилотник над городом Эйлат на юге страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В Эйлате звучали сирены предупреждения о воздушной опасности, БПЛА был сбит на подлете к городу.

Как ранее сообщали в ЦАХАЛ, в понедельник утром хуситы выпустили по Израилю две баллистические ракеты. Средства ПВО перехватили одну из них, вторая упала на территории Саудовской Аравии.

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