Рынки акций Европы не показали единой динамики в понедельник

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги понедельника разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,15% - до 621,73 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,05%, итальянский FTSE MIB - 0,63%. Германский DAX снизился на 0,58%, французский CAC 40 - на 0,23%, испанский IBEX 35 - на 0,66%.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где Иран и Израиль в последние дни обменивались ракетными ударами.

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате в воскресенье нескольких баллистических ракет, запущенных Ираном. Иерусалим в ответ нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Исламской республики, а также по иранскому нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр на юго-западе страны.

Президент США Дональд Трамп призвал стороны незамедлительно прекратить взаимные обстрелы.

Позднее иранское командование объявило, что приостановит удары по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. Между тем CNN сообщил со ссылкой на источник, что израильская сторона даст согласие на прекращение атак по Ирану, но продолжит наносить удары по югу Ливана.

Как стало известно в понедельник, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2%, по данным Trading Economics.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 стала датская фармкомпания Zealand Pharma, капитализация которой рухнула на 22,7% на противоречивых результатах клинических испытаний ее нового препарата для снижения веса.

Значительные потери понесли также Lanxess (-6,3%), Yara International (-6%), CTS Eventim (-5,3%) и Syensqo (-5,1%).

Бумаги швейцарской Roche подешевели на 1,4% после сообщения фармкомпании о том, что она заключила эксклюзивное соглашение о лицензировании и сотрудничестве с американской Nurix Therapeutics на сумму до $2,3 млрд.

На фоне опасений подорожания авиационного топлива из-за продолжающегося роста цен на нефть снизилась цена акций авиакомпаний easyJet (-1,2%), Lufthansa (-1,9%) и Air France-KLM (-2%).

Самый сильный подъем в сводном индексе показал британский производитель ингредиентов для пищевой промышленности Tate & Lyle (+14,8%). Ранее американская Ingredion Inc. сообщила, что купит британскую компанию за 2,7 млрд фунтов стерлингов ($3,6 млрд).

Рыночная стоимость Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросла на 13% после того, как миланский банк Intesa Sanpaolo SpA сделал предложение о покупке старейшего действующего банка в мире за 30,6 млрд евро. Котировки Intesa опустились на 1,4%.

Бумаги других итальянских банков, Mediobanca Banca di Credito Finanziario и BPER Banca, также вышли в заметный плюс - на 12% и 5,2% соответственно.

Подорожали акции производителей полупроводниковой продукции, в том числе STMicroelectronics (на 4%), ASML Holding (на 3,6%), BE Semiconductor (+3,5%), Infineon Technologies (+1,2%).

В Париже котировки Orange поднялись на 2,1%. Как сообщалось ранее, Bouygues Telecom, Free-Iliad Group и Orange подписали соглашение о намерениях c Altice Group о покупке принадлежащего последней оператора связи SFR, являющегося ее ключевым активом во Франции.

Увеличили капитализацию производители товаров класса люкс: Brunello Cucinelli (+3,3%), Hermes International (+1,5%), LVMH (+0,7%).

На торгах в Германии позитивную динамику показали автопроизводители Porsche (+1,3%), Daimler Truck Holding (+1,1%) и Mercedes-Benz (+0,8%).

Самый значительный рост в составе германского DAX продемонстрировал производитель спортивных товаров adidas (+1,9%), самое большое снижение - химконцерн BASF (-4,2%).

В тройку лидеров подъема в Лондоне вошли Entain (+2,6%), Intertek Group (+2,1%) и BT Group (+1,5%), тогда как в наибольший минус ушли Scottish Mortgage Investment Trust (-2,8%), Berkeley Group Holdings (-2,8%) и Taylor Wimpey (-2,7%).