Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в понедельник, Dow Jones снизился

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов понедельника, тогда как Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе.

Инвесторы оценивали динамику событий на Ближнем Востоке после обмена Ирана и Израиля ударами, вызвавшего опасения по поводу новой волны эскалации напряженности в регионе.

Между тем котировки бумаг компаний, ориентированных на ИИ-сектор, восстанавливались в понедельник после снижения на прошлой неделе, спровоцированного слабыми прогнозами Broadcom.

Акции технологических компаний оказались под давлением из-за сомнений в их способности оправдать ожидания инвесторов, отметил главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле, добавив, что фундаментальные показатели чипмейкеров остаются сильными.

Аналитики Citigroup Inc. повысили прогноз значения индекса S&P 500 на конец текущего года до 8100 пунктов с 7700 пунктов, а также улучшили оценку совокупной прибыли на акцию компаний, входящих в расчет этого индекса, до $350 с $320 в 2026 году. Дальнейшая динамика прибыли будет во многом зависеть от способности эмитентов реализовать потенциал роста эффективности за счет ИИ, полагают в банке.

Лидером роста среди компонентов S&P 500 стала Intel Corp., нарастившая рыночную стоимость на 11,2% после сообщения The Information о том, что компания Google, входящая в Alphabet Inc., заказала у Intel производство более 3 млн тензорных процессоров (TPU).

Бумаги чипмейкеров Broadcom, Advanced Micro Devices и Micron Technology подорожали на 2,8%, 5,1% и 9,9% соответственно.

Акции Marvell Technology Group, выпускающей телекоммуникационное оборудование и чипы, выросли на 9,6% на новостях, что эта компания с 22 июня будет включена в расчет S&P 500.

Капитализация Nvidia Corp. увеличилась на 1,7%. Компания анонсировала серию соглашений с ведущими южнокорейскими технологическими компаниями, включая SK Telecom и Naver, для создания масштабной ИИ-инфраструктуры в Азии.

Среди других представителей "великолепной семерки" котировки Tesla поднялись на 4,6%. БумагиApple Inc. подешевели на 1,9%, Alphabet Inc. - на 1,4%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,3%, Microsoft Corp. - на 1,2%, Amazon.com Inc. - на 0,3%.

Рыночная стоимость фармацевтической Eli Lilly повысилась на 1,6% на сообщениях о позитивных результатах испытания ее нового препарата от ожирения.

Самые большие потери в S&P 500 понесли Akamai Technologies (-5%), Hershey (-4,7%), Ciena (-4,4%), GoDaddy (-4,4%) и Vulcan Materials (-4,1%).

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,16% - до 50786,01 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,3% - до 7405,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,86% и закрылся на отметке 25929,66 пункта.