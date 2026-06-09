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Цена нефти Brent снизилась до $93,44 за баррель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть утром во вторник падают после роста накануне, инвесторы оценивают перспективы ближневосточного конфликта.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве составляет $93,44 за баррель, что на $0,81 (0,86%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,16 (1,24%) до $94,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на $1,15 (1,26%) до $90,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,76 (0,84%) до $91,30 за баррель.

Иран и Израиль договорились прервать атаки друг против друга, что повышает надежды на продвижение мирных переговоров, пишет Trading Economics. В выходные они обменялись ударами, поставив под угрозу и без того хрупкое перемирие и спровоцировав опасения более масштабной эскалации.

Президент США Дональд Трамп призвал обе страны деэскалировать конфликт и заявил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а цены на нефть по окончании боевых действий должны снизиться.

При этом Ормузский пролив де-факто остается закрытым из-за двойной блокады со стороны США и Ирана.

Brent нефть
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Цена нефти Brent снизилась до $93,44 за баррель

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