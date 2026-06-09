Chrysler отзовет миллион автомобилей Jeep в США из-за проблем с усилителем руля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская Chrysler, входящая в европейский автоконцерн Stellantis, отзывает около 1,08 млн автомобилей в США в связи с риском возгорания из-за перегрева проводки электрогидроусилителя руля.

Возгорание может произойти даже в припаркованном автомобиле с выключенным зажиганием, говорится в сообщении на сайте американского Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается части автомобилей Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021-2025 модельных годов. Владельцам до завершения ремонта рекомендовано припарковать машины на улице вдали от конструкций. Дилеры бесплатно проинспектируют и при необходимости заменят проблемные компоненты.

Chrysler также отзывает порядка 17,3 тыс. подключаемых гибридов Pacifica 2020-22 модельных годов из-за риска возгорания аккумулятора. Владельцам рекомендовано воздержаться от зарядки машин и дождаться обновления программного обеспечения.