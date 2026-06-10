В МИД Ирана заявили, что иранские военные ответят на любые атаки

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, после того как стало известно о новых американских ударах, пообещал, что военные исламской республики не оставят без ответа любые атаки.

"Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива полна глав о трагической судьбе вторгшихся извне", - написал Аракчи в соцсети X.

По его словам, США "захотели проверить решимость" Ирана.

Ранее сообщалось, что армия США в ночь на среду начала наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским военным вертолетом.

Трамп заявил во вторник, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом, подчеркнув, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.



