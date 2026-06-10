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США планируют значительно расширить обмен разведданными с Израилем

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно расширить обмен оперативной разведывательной информацией с Израилем, сообщает The Independent.

Соответствующее решение готовится в рамках закона о разведывательной деятельности на 2027 финансовый год, который должен принять Конгресс США. Одна из статей закона, предусматривающая расширение и без того тесных связей спецслужб двух стран, даст Израилю доступ к самым секретным сведениям, хранящимся в разведывательном сообществе США, говорится в публикации.

Как отмечает издание, с учетом того, что США являются членами разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят пять англоязычных стран - Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединённые Штаты, Израиль будет также иметь доступ к данным их спецслужб.

Согласно проекту готовящегося закона, "обмен разведывательными данными (...) должен включать обмен информацией, касающейся угроз кибербезопасности, терроризма, обхода санкций, планов и намерений государственных и негосударственных субъектов, распространения враждебных технологий, ракетных угроз, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, баллистических ракет, осведомленности о воздушном и космическом пространстве и других воздушных угрозах, имеющих отношение к обороне Израиля, сил и интересов Соединенных Штатов в регионе, а также региональных партнеров по безопасности".

Таким образом важнейшая разведывательная информация США и их союзников будет беспрепятственно поступать в израильские разведку и использоваться ею в своих целях, отмечает The Independent.

Израиль Канада Конгресс США Дональд Трамп
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