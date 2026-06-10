Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Большинство европейских фондовых индексов завершили в минусе торги во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 во вторник опустился на 0,5%, до 618,64 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,41%, германский DAX - 0,74%, испанский IBEX 35 - 0,27%. Тем временем французский CAC 40 прибавил 0,05%, итальянский FTSE MIB - 0,11%.

Инвесторы оценивали новости о том, что Иран и Израиль договорились прервать атаки друг против друга. В выходные они обменялись ударами, поставив под угрозу и без того хрупкое американо-иранское перемирие и спровоцировав опасения более масштабной эскалации. Президент США Дональд Трамп призвал обе страны деэскалировать конфликт и заявил, что переговоры с Тегераном продолжаются.

Тем временем статданные, опубликованные во вторник, показали первое за три месяца увеличение объема промышленного производства в Германии. Промпроизводство выросло в апреле на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление ФРГ (Destatis). Аналитики в среднем также ожидали повышения показателя на 0,4%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в апреле увеличился на 0,9% относительно предыдущего месяца - до 136,6 млрд евро, максимума более чем за три года, свидетельствует другой отчет Destatis. Объем импорта вырос на 1,2%, до 122,1 млрд евро, что является самым высоким значением с ноября 2022 года.

Также внимание рынка на этой неделе направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает повышение ставки по депозитам европейским регулятором на 25 базисных пунктов - до 2,25%.

Бумаги UBS Group выросли в цене на 0,7% на информации СМИ о том, что швейцарские законодатели рассматривают новое предложение по смягчению требований к капиталу фининститута.

Рыночная стоимость итальянского банка Monte dei Paschi di Siena повысилась на 2,6%. Накануне Monte Paschi получил предложение о покупке от крупнейшего банка Италии - Intesa Sanpaolo, а в воскресенье - от Banco BPM.

Акции Intesa подорожали на 0,9% по итогам торгов, Banco BPM - на 1,5%.

Цена бумаг EssilorLuxottica выросла на 3,8%. Франко-итальянский производитель корректирующих и солнцезащитных очков планирует запустить производство носимых устройств, использующих технологии искусственного интеллекта, на своем заводе в Италии к началу 2027 года.

Капитализация британской фармкомпании GSK, объявившей о покупке американского разработчика противораковых препаратов Nuvalent за $10,6 млрд, понизилась на 0,5%.

Бумаги AstraZeneca потеряли в цене 1,2%.

Котировки акций нефтяных компаний опустились вслед за снижением цен на нефть, в том числе BP Plc - на 3%, Shell - на 1,9%, TotalEnergies - на 1,1%.