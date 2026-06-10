Средства ПВО Иордании сбили пять иранских ракет

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Иордании сообщили, что их средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять баллистических ракет, запущенных Ираном в направлении авиабазы Муваффак-Салти, используемой США.

Согласно заявлению, обломки от сбитых ракет упали на территорию Иордании, но не привели к жертвам или серьезному материальному ущербу. Для обезвреживания потенциально взрывчатых веществ были направлены группы инженерных войск.

В заявлении подчеркивается, что вооруженные силы Иордании находятся в состоянии максимальной готовности и не потерпят никаких нарушений воздушного пространства королевства.