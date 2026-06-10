Орбиту МКС подняли на 1,6 км

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли более чем на полтора километра для подготовки к прибытию корабля "Союз МС-29" и посадки "Союза МС-28", сообщили в среду в "Роскосмосе".

"Сегодня в 08:00 по Москве включились двигатели "Прогресса МС-34", проработали 495,7 секунд, выдав импульс величиной 0,91 м/с", - говорится в сообщении госкорпорации.

В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 419,03 км над поверхностью Земли, сообщили в "Роскосмосе".

"Цель этой коррекции – создание баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28"", - отметили там.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.