Казахстан заявил о готовности увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Казахстан готов обеспечить дополнительные объемы по транзиту российского газа в Узбекистан, стороны договариваются о существенном росте поставок, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"У нас такая возможность есть. Все зависит от транспортной инфраструктуры. На нашей стороне, на казахстанской стороне всё для этого готово. Теперь, насколько я знаю, Российская Федерация ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном. Мы, как транзитная страна, готовы обеспечить (допобъемы транзита - ИФ)", - сказал Аккенженов журналистам в кулуарах парламента.

Он напомнил, что в прошлом году транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан превысил 4 млрд кубометров, в Киргизию – 500 млн кубометров.

Аккенженов добавил, что по неофициальным данным, планируется увеличение транзита в Узбекистан до 11 млрд кубометров газа.

"Насколько я знаю, идет разговор про увеличение вплоть до 11 миллиардов, то есть очень существенный объем. Это то, что я слышал, у меня подтвержденной информации нет, поскольку ведут переговоры узбекская и российская стороны", - отметил министр.