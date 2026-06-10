Взрывы раздались в районе иранского острова Кешм

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В районе города Кешм, который находится на одноименном иранском острове в Ормузском проливе, раздались взрывы, сообщает в среду иранское агентство "Мехр".

"Местные источники сообщили, что в районе города Кешм были слышны звуки взрывов. Точная природа этих звуков пока неизвестна", - говорится в сообщении агентства.

Провинция Хормозган и побережье Персидского залива, по данным "Мехр", с раннего утра подвергались атакам предположительно со стороны США, на которые, как утверждается, быстро ответили вооруженные силы Ирана.

Остров Кешм - крупнейший остров Ирана, он находится у южного побережья страны, рядом с городом Бендер-Аббас, в Ормузском проливе.