КСИР обстрелял шесть торговых судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Ормузский пролив Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) за последние 24 часа произвел предупредительные выстрелы в направлении шести коммерческих судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, передало иранское государственное телевидение.

Согласно заявлению КСИР, суда направлялись по маршруту, который "не соответствовал установленному Тегераном".

Кроме того, накануне КСИР остановил четыре судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, за попытку несанкционированного транзита.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) накануне сообщило, что американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 12 торговых судов и вывели из строя еще два, которые направлялись в иранский порт или выходили из него.

В частности, 24 июля силы CENTCOM вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе после того, как экипаж неоднократно пытался нарушить блокаду и игнорировал неоднократные предупреждения. Для остановки танкера по его машинному отделению был нанесен ракетный удар, после чего судно было обездвижено.