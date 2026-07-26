Поиск

КСИР обстрелял шесть торговых судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

КСИР обстрелял шесть торговых судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив
Ормузский пролив
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) за последние 24 часа произвел предупредительные выстрелы в направлении шести коммерческих судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, передало иранское государственное телевидение.

Согласно заявлению КСИР, суда направлялись по маршруту, который "не соответствовал установленному Тегераном".

Кроме того, накануне КСИР остановил четыре судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, за попытку несанкционированного транзита.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) накануне сообщило, что американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 12 торговых судов и вывели из строя еще два, которые направлялись в иранский порт или выходили из него.

В частности, 24 июля силы CENTCOM вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе после того, как экипаж неоднократно пытался нарушить блокаду и игнорировал неоднократные предупреждения. Для остановки танкера по его машинному отделению был нанесен ракетный удар, после чего судно было обездвижено.

Хроника 28 февраля – 26 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран заявил, что прекращает удары по странам Персидского залива

Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-28" вернулся на Землю с МКС

КСИР обстрелял шесть торговых судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

 КСИР обстрелял шесть торговых судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Мощный лесной пожар во французском департаменте Жиронда подбирается к окраинам Бордо

 Мощный лесной пожар во французском департаменте Жиронда подбирается к окраинам Бордо

В МИД Ирана заявили об успехах в переговорах с Оманом об Ормузском проливе

Корабль "Союз МС-28" с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Минобороны РФ заявило о поражении предприятий по производству беспилотников в Киеве

Более 115 тыс. человек эвакуировали в Испании из-за лесных пожаров

 Более 115 тыс. человек эвакуировали в Испании из-за лесных пожаров

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июля

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины в Киеве
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3336 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10750 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов