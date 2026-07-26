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Мощный лесной пожар во французском департаменте Жиронда подбирается к окраинам Бордо

Мощный лесной пожар во французском департаменте Жиронда подбирается к окраинам Бордо
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Масштабный пожар, охвативший окрестности Аркашонской лагуны и теперь угрожающий окраинам города Бордо, опустошил 42 тыс. га земли, эвакуировано 220 тыс. человек, сообщает в воскресенье Le Figaro со ссылкой на префектуру департамента Жиронда.

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"По состоянию на 4:00 утра воскресенья, 26 июля, площадь выгоревшей территории составляет 42 тыс. га", - цитирует газета заявление префектуры, которая также объявила, что закрыт 60-километровый участок автомагистрали A63 между Бордо и Испанией.

На юг от Бордо полностью остановлено железнодорожное движение.

Издание отмечает, что с учетом эвакуации прошедшей ночи, общее число эвакуированных в департаменте Жиронда достигло 220 тыс. человек. Для тушения огня задействованы 750 пожарных, 1 тыс. военнослужащих, а для проведения эвакуационных операций и усиления наблюдения за покинутыми домами в эвакуированных районах привлечено 1,7 тыс. личного состава сил безопасности.

Франция Бордо
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