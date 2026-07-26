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В МИД Ирана заявили об успехах в переговорах с Оманом об Ормузском проливе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тегерану и Маскату удалось добиться успехов на недавних консультациях по вопросу управления Ормузским проливом, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"В пятницу и субботу в Тегеране состоялось несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, в ходе которых стороны обменялись мнениями об общих принципах и оперативных механизмах обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе с соблюдением суверенных прав двух прибрежных государств", - приводит Tasnim слова Багаи.

По его словам, "эти переговоры были полезными, и был достигнут прогресс". Он пояснил, что делегация Омана уехала из Тегерана в субботу, но стороны продолжают консультации.

В то же время Багаи уточнил, что ситуация в Ормузском проливе не изменилась. В данный момент в проливе действуют ограничения на судоходство, введенные иранской стороной, а США ведут блокаду иранских портов.

Хроника 28 февраля – 26 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Иран Исмаил Багаи Ормузский пролив
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