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Иран заявил, что прекращает удары по странам Персидского залива

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передают иранские СМИ.

"Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции", - заявил Акраминия.

При этом он указал, что "стратегия США неясна даже для собственных чиновников страны. Это очевидно из заявлений американских представителей, особенно президента США, а также из действий Центрального командования США".

В миреAxios пишет, что Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать шанс переговорамAxios пишет, что Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать шанс переговорамЧитать подробнее

В воскресенье Тегеран не совершал нападений на страны Персидского залива, а США также не наносили ударов по Ирану две ночи подряд после ежедневных атак в последние две недели.

Как сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп распорядился не проводить планировавшиеся на пятницу удары по Ирану, в том числе, потому что надеется на дипломатическое решение.

Портал отмечает, что такой шаг, "с одной стороны, отражает желание Трампа дать больше шансов дипломатическому урегулированию, а с другой - показывает, что удары США в их нынешнем масштабе достигли пика в том, что касается эффективности".

Хроника 28 февраля – 26 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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