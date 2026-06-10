Макрон проведет международную видеоконференцию об экономическом росте перед саммитом G7

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон организует 11 июня, за четыре дня до саммита G7, видеоконференцию с участием членов этого формата, Китаем и рядом стран развивающихся экономик, сообщила в среду газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

"Цель этого саммита - инициировать сотрудничество между системно развитыми и развивающимися экономиками для снижения напряженности и создания условий для сбалансированного, устойчивого и совместного экономического роста", - пояснили в президентской канцелярии. Там отметили, что решение проблемы глобальных макроэкономических дисбалансов является приоритетом французского президента на саммите G7.

Грядущее совещание, названное "саммитом всемирной конвергенции в интересах экономического роста", рассматривается в Елисейском дворце скак "сигнал о новой готовности Китая, США и Европы к скоординированному экономическому подходу". Франция желает, в частности, восстановить сильную промышленную базу в Европе и сбалансировать торговлю с Китаем и США.

Объявлено участие Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, Китая и Международного валютного фонда. Страны, приглашенные на саммит G7 15-17 июня в Эвиане, также примут участие в видеоконференции. Это Бразилия, Египет, Индия, Кения и Южная Корея.