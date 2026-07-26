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Более 115 тыс. человек эвакуировали в Испании из-за лесных пожаров

Более 115 тыс. человек эвакуировали в Испании из-за лесных пожаров
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Испании эвакуировали более 115 тыс. человек из опасных районов из-за нескольких крупных природных пожаров, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ.

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В частности, около 100 тыс. эвакуировали в окрестностях Мадрида и в провинции Авила. Еще примерно 15 тыс. покинули свои дома в провинции Кастельон.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка отметил, что в субботу обстановка развивалась не лучшим образом: тушению пожаров мешали сложные метеоусловия.

Ранее Испания, Португалия и Греция направили своих пожарных в Испанию для помощи в борьбе против огня.

Испания лесные пожары эвакуация
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