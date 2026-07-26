Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июля

Украинский удар по иранскому судну в Каспие, Трамп не хочет эскалировать конфликт с Ираном, гибель альпинистов на Эльбрусе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал ЕС и СБ ООН отреагировать на украинский удар по иранскому судну в Каспийском море. Аракчи также обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас дипломатические инициативы, направленные на урегулирование в Ормузском проливе.

- У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева последовательная позиция по Украине, но это не значит, что в Москве с ней согласны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией", - сказал Песков в интервью "Российской газете". Накануне Токаев на встрече в Омске с президентом РФ Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт.

- Президент США Дональд Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном, пишет The New York Times. По информации газеты, Трамп опасается, что интенсификация боевых действий усугубит нехватку ракет ПВО у американских военных на Ближнем Востоке.

- Двое альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус, четверых ищут. Как сообщили в СУ СКР по Кабардино-Балкарии, двоим участникам восхождения стало плохо на высоте 5 тыс. 100 м. Позднее их тела обнаружили спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

- Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нарушении электроснабжения в 15 городах и районах региона из-за штормового ветра, грозы и сильного ливня. Также из-за непогоды были задержаны 27 поездов.

- Во Франции из-за лесного пожара эвакуировали 8 тыс. жителей коммун близ города Бордо. По информации газеты Le Monde, от огня пострадали несколько кварталов в коммунах Маршприм и Сестас в менее чем 30 км к юго-западу от города.