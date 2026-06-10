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В ОДКБ решили рассмотреть применение к Армении статьи устава из-за двухлетней неуплаты взносов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Страны ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи устава организации из-за неуплаты Ереваном взносов более двух лет, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В день выборов в Армении мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил: мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это практически цитата, можете найти. Что в этой ситуации делать, мы это сегодня обсудили, - и уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ - ситуация, которая предусмотрена уставом организации, и мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ", - сказал Лавров в среду пресс-конференции в Казани по итогам СМИД ОДКБ.

ОДКБ Армения Сергей Лавров МИД РФ
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