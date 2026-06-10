Трамп ожидает возвращения цен на нефть к довоенному уровню после решения кризиса с Ираном

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть после урегулирования иранского кризиса быстро вернутся на тот уровень, на котором находились до начала военного конфликта, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Нефть опустится до того уровня, на котором была до всего этого", - сказал он журналистам в Белом доме, рассуждая о развитии событий в случае заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

При этом, по мнению Трампа, снижение цен "произойдет быстро".