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Рынки акций Европы снизились в среду, кроме британского индекса FTSE 100

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы завершили в минусе торги в среду, исключением стал британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,08%, до 618,17 пункта.

Германский DAX потерял 0,97%, французский CAC 40 - 0,51%, итальянский FTSE MIB - 0,46%, испанский IBEX 35 - 0,18%. Британский FTSE 100 прибавил 0,27%.

Негативным фактором для рынка в среду стали признаки эскалации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что иранские власти затянули переговоры об урегулировании кризиса с США, и Тегерану придется столкнуться с последствиями таких действий. Президент сказал, что США позже в среду нанесут новые удары по иранской территории.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Также внимание рынка направлено на заседание Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает повышение ставки по депозитам европейским регулятором на 25 базисных пунктов - до 2,25%.

Акции Associated British Foods подорожали на 2,6%. Как сообщалось ранее, владельцы этой компании ведут переговоры о покупке сети аптек Boots в Великобритании.

Цена бумаг британских операторов сетей супермаркетов Tesco и J Sainsbury повысилась на 2,9% и 1,8% соответственно.

Котировки нефтяных компаний выросли вслед за ценами на нефть, в том числе BP Plc - на 2,1%, Shell - на 1,8%, TotalEnergies - на 1%, Eni - на 1,6%, Equinor - на 1,9%.

Итальянский UniCredit сократил капитализацию на 1,4%, германский Commerzbank - на 2%. Ранее UniCredit сообщил, что увеличил свою долю в Commerzbank до 37,7% в результате оферты о покупке акций германского банка.

Бумаги французской фармкомпании Sanofi подешевели на 1,3% после ее сообщения о намерении прекратить испытание экспериментального препарата для лечения редкого иммунного заболевания ввиду признаков его недостаточной эффективности.

В Париже резко снизилась рыночная стоимость производителей товаров класса люкс Hermes (-1,8%) и LVMH (-0,9%).

Лидерами снижения в составе германского DAX стали Siemens Energy (-6,5%), SAP (-3,2%) и Siemens AG (-2,2%).

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